Россиянин Руслан Проводников проведёт показательный поединок с Мэнни Пакьяо

Российский боксёр Руслан Проводников проведёт поединок с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо. 10-раундовый выставочный бой в полусреднем весе состоится 18 апреля 2026 года в Лас-Вегасе (США).

Организаторами шоу выступают компании Indistry Media и Banner Promotions Артура Пелулло. Билеты уже поступили в продажу, а состав боёв андеркарда будет объявлен позже. Ожидается, что трансляция пройдёт по системе PPV.

Отметим, что 47-летний Пакьяо возвращается в ринг спустя девять месяцев после официального боя с чемпионом WBC Марио Барриосом, который завершился вничью в июле 2025 года. Несмотря на выставочный статус поединка с россиянином, советник филиппинца Шон Гиббонс подтвердил, что Мэнни всё ещё планирует вернуться в профессиональный бокс.

«Мэнни и Руслан должны были встретиться ещё раньше, и жаль, что этого не произошло, но, по крайней мере, мы увидим это сейчас. Они одни из самых зрелищных бойцов своего поколения и никогда не отступают ни на шаг. Что касается Руслана, он всегда хотел заполучить в ринг либо Пакьяо, либо Мейвезера, теперь такая возможность появилась. Уверен, что Руслан затмит всех и окажется на высоте», — приводит слова Пелулло BoxingScene.

