Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Руслан Проводников проведёт показательный поединок с Мэнни Пакьяо

Россиянин Руслан Проводников проведёт показательный поединок с Мэнни Пакьяо
Комментарии

Российский боксёр Руслан Проводников проведёт поединок с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо. 10-раундовый выставочный бой в полусреднем весе состоится 18 апреля 2026 года в Лас-Вегасе (США).

Организаторами шоу выступают компании Indistry Media и Banner Promotions Артура Пелулло. Билеты уже поступили в продажу, а состав боёв андеркарда будет объявлен позже. Ожидается, что трансляция пройдёт по системе PPV.

Отметим, что 47-летний Пакьяо возвращается в ринг спустя девять месяцев после официального боя с чемпионом WBC Марио Барриосом, который завершился вничью в июле 2025 года. Несмотря на выставочный статус поединка с россиянином, советник филиппинца Шон Гиббонс подтвердил, что Мэнни всё ещё планирует вернуться в профессиональный бокс.

«Мэнни и Руслан должны были встретиться ещё раньше, и жаль, что этого не произошло, но, по крайней мере, мы увидим это сейчас. Они одни из самых зрелищных бойцов своего поколения и никогда не отступают ни на шаг. Что касается Руслана, он всегда хотел заполучить в ринг либо Пакьяо, либо Мейвезера, теперь такая возможность появилась. Уверен, что Руслан затмит всех и окажется на высоте», — приводит слова Пелулло BoxingScene.

Материалы по теме
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android