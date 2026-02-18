Скидки
Мэнни Пакьяо высказался о предстоящем бое с Русланом Проводниковым

Именитый филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо поделился мнением о предстоящем поединке с россиянином Русланом Проводниковым. 10-раундовый выставочный бой в полусреднем весе состоится 18 апреля 2026 года в Лас-Вегасе (США).

«Несу Филиппины в своём сердце каждый раз, когда выхожу на бой. Поддержка моей страны и фанатов со всего мира продолжает вдохновлять меня. Возвращение в Лас-Вегас так много значит для меня, рад работать с командой, которая сосредоточена на создании зрелища мирового уровня. Возвращаюсь, чтобы подарить отличный бой. Я готов», – приводит слова Пакьяо BoxingScene.

