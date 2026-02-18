Скидки
«У меня грёбаный арсенал». Энтони Эрнандес — о потенциальном поединке с Хамзатом Чимаевым

Четвёртый номер рейтинга UFC в среднем весе американец Энтони Эрнандес заявил, что не боится доминирования чемпиона дивизиона Хамзата Чимаева и готов противостоять ему в любой стойке. Эрнандес проведёт бой с Шоном Стриклендом в эти выходные, и победа может принести ему титульный шанс.

UFC 2026. UFC Fight Night 267, Хьюстон, США
Шон Стрикленд — Энтони Эрнандес
22 февраля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Не началось

«Наша защита от борьбы действительно хороша, так что думаю, что смогу заставить Хамзата оставаться в стойке. Мне плевать, где пройдёт бой. У него есть одно оружие, а у меня грёбаный арсенал. Хочу получить своё время, чтобы доказать, что я чемпион, зачистить дивизион, и вы, вероятно, больше никогда меня не увидите, потому что я уйду», — заявил Эрнандес в интервью для YouTube-канала New York Post Sports.

32-летний американец также выразил уверенность в своей борьбе, которая может стать ключом к победе над непобеждённым чемпионом. Чимаев выиграл титул в прошлом году, доминировав в пятираундовом бою над Дрикусом дю Плесси.

