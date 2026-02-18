Соннен уверен, что Перейра проведёт бой с Ганом на турнире в Белом доме

Бывший боец UFC и известный аналитик Чейл Соннен заявил, что действующий чемпион в полутяжёлом весе Алекс Перейра выступит на турнире в Белом доме в июне, а его соперником станет тяжеловес Сириль Ган. По словам Соннена, этот бой может стать временным титульным в тяжёлом весе.

«Я очень уверен, когда говорю вам, что Алекс Перейра будет на турнире в Белом доме. Вопрос в том, против кого? Перейра — чемпион мира в полутяжёлом весе, но нет никаких разговоров о бое Алекса с Карлосом Ульбергом. В 93 кг больше нет никого, кто имел бы смысл. Поэтому я считаю, что Перейра выступит в тяжёлом весе на турнире в Белом доме. Я также считаю, что он встретится с Сирилем Ганом.

Если Перейра собирается перейти в тяжёлый вес, значит, он должен стать тяжеловесом. Не думаю, что Перейра будет со мной спорить. Думаю, у него не будет проблем с тем, чтобы вернуть пояс в 93 кг. Я считаю, что это отлично. Но если Перейра и Сириль подерутся, на кону должен быть пояс. Бой должен быть запланирован на пять раундов. Перейра — чемпион мира. Если чемпион мира дерётся, на кону должен быть чемпионский титул. Это может быть временный пояс», — приводит слова Соннена издание MMA Junkie.