Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Пэдди Пимблетт показал, как отпраздновал День святого Валентина с женой

Фото: Пэдди Пимблетт показал, как отпраздновал День святого Валентина с женой
Комментарии

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Британский спортсмен показал, как отпраздновал День святого Валентина с женой Лорой.

«Праздничный ужин в честь Дня святого Валентина на пляже с женой», — подписал фото Пимблетт.

Фото: Из личного архива Пэдди Пимблетта

Фото: Из личного архива Пэдди Пимблетта

Фото: Из личного архива Пэдди Пимблетта

В общей сложности на счету Пимблетта в смешанных единоборствах 27 поединков, в которых он одержал 23 победы и потерпел четыре поражения. В последнем бою он встречался с американцем Джастином Гэтжи и уступил ему единогласным решением судей.

Материалы по теме
Пимблетта ненавидели, но вдруг полюбили после поражения. Почему?
Пимблетта ненавидели, но вдруг полюбили после поражения. Почему?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android