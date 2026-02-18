Фото: Пэдди Пимблетт показал, как отпраздновал День святого Валентина с женой

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Британский спортсмен показал, как отпраздновал День святого Валентина с женой Лорой.

«Праздничный ужин в честь Дня святого Валентина на пляже с женой», — подписал фото Пимблетт.

Фото: Из личного архива Пэдди Пимблетта

Фото: Из личного архива Пэдди Пимблетта

Фото: Из личного архива Пэдди Пимблетта

В общей сложности на счету Пимблетта в смешанных единоборствах 27 поединков, в которых он одержал 23 победы и потерпел четыре поражения. В последнем бою он встречался с американцем Джастином Гэтжи и уступил ему единогласным решением судей.

