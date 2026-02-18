Пол назвал сюрреалистичным возвращение Ронды Роузи в ММА на турнире MVP

Известный блогер и боксёр Джейк Пол поделился эмоциями от новости о возвращении в ММА Ронды Роузи, которое состоится 16 мая на турнире его промоушена Most Valuable Promotions в Лос-Анджелесе. Соперницей 39-летней американки станет Джина Карано.

Обе спортсменки считаются легендами женского ММА и завершили карьеры несколько лет назад. Их очный бой в 2010-х годах считался одним из самых желанных противостояний, которое так и не состоялось в UFC. Теперь они встретятся в пятираундовом поединке на арене Intuit Dome.

«Сюрреалистичный момент. Я начал заниматься дзюдо из-за Ронды Роузи. Теперь я работаю с ней и Джиной Карано, чтобы привести ММА на Netflix. Погнали», — написал Пол в соцсети X.

Турнир MVP станет первым в истории событием по ММА, которое покажет стриминговый сервис Netflix. Для промоушена Джейка Пола это дебют в смешанных единоборствах, ранее компания специализировалась на организации боксёрских вечеров, включая бои Кэти Тейлор и Аманды Серрано.