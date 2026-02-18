Скидки
Анонсирован бой между Смитом и Морреллем. Победитель должен сразиться с Биволом

Компания Matchroom анонсировала бой за временный титул WBO в полутяжёлом весе между Каллумом Смитом и Дэвидом Морреллем. Поединок пройдёт 18 апреля 2026 года в Ливерпуле (Великобритания) на арене M&S Bank Arena.

Для 35-летнего Смита это будет первая защита временного пояса, который он завоевал в феврале 2025 года, победив Джошуа Буатси. Моррелль, в свою очередь, возвращается в ринг после победы в бою с Имамом Хатаевым в июле прошлого года.

Победитель этой встречи получит право на бой с обладателем трёх основных титулов (WBO, IBF и WBA) Дмитрием Биволом. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава WBO Густаво Оливьери.

