Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роузи заявила, что решение провести бой с Карано появилось на девятом месяце беременности

Роузи заявила, что решение провести бой с Карано появилось на девятом месяце беременности
Комментарии

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи рассказала, что решение возобновить карьеру и провести бой с Джиной Карано приняла, будучи на девятом месяце беременности. Их поединок станет главным событием первого турнира по ММА на Netflix, который состоится 16 мая в Лос-Анджелесе.

«Я была на девятом месяце беременности и увидела видео, где Джина Карано даёт интервью. Она выглядела нехорошо. Она набрала нездоровый вес. Моей первой мыслью было: «Боже мой, что я могу сделать? Чем я могу помочь?».

Когда я была в похожей ситуации, в депрессии, махнула на всё рукой и невольно махнула на себя, мне нужна была цель и что-то, что снова зажгло бы мою страсть. Всегда говорила, что Джина — единственный человек, ради которого я вернулась бы в октагон. Подумала: «Ей это нужно. Ей нужен этот бой». Чем больше я об этом думала, тем больше понимала: «Мне это нужно. Мне нужен этот бой».

Возможно, у меня не так много коллагена или хрящей, как раньше, но у меня больше знаний, чем когда-либо. Думаю, именно техника и сообразительность всегда выделяли меня. Именно поэтому, когда я захожу на приём, они больше никогда не встают. В этом плане я никогда не была лучше. Пришлось немного изменить тренировки: вместо нескольких занятий в день я провожу одно марафонское, а остаток дня трачу на восстановление», — приводит слова Роузи издание MMA Junkie.

Материалы по теме
Пол назвал сюрреалистичным возвращение Ронды Роузи в ММА на турнире MVP
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android