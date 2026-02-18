Роузи заявила, что решение провести бой с Карано появилось на девятом месяце беременности

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи рассказала, что решение возобновить карьеру и провести бой с Джиной Карано приняла, будучи на девятом месяце беременности. Их поединок станет главным событием первого турнира по ММА на Netflix, который состоится 16 мая в Лос-Анджелесе.

«Я была на девятом месяце беременности и увидела видео, где Джина Карано даёт интервью. Она выглядела нехорошо. Она набрала нездоровый вес. Моей первой мыслью было: «Боже мой, что я могу сделать? Чем я могу помочь?».

Когда я была в похожей ситуации, в депрессии, махнула на всё рукой и невольно махнула на себя, мне нужна была цель и что-то, что снова зажгло бы мою страсть. Всегда говорила, что Джина — единственный человек, ради которого я вернулась бы в октагон. Подумала: «Ей это нужно. Ей нужен этот бой». Чем больше я об этом думала, тем больше понимала: «Мне это нужно. Мне нужен этот бой».

Возможно, у меня не так много коллагена или хрящей, как раньше, но у меня больше знаний, чем когда-либо. Думаю, именно техника и сообразительность всегда выделяли меня. Именно поэтому, когда я захожу на приём, они больше никогда не встают. В этом плане я никогда не была лучше. Пришлось немного изменить тренировки: вместо нескольких занятий в день я провожу одно марафонское, а остаток дня трачу на восстановление», — приводит слова Роузи издание MMA Junkie.