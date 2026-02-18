«За это и люблю». Джефф Монсон ответил, почему Россия стала для него домом

Ветеран смешанных единоборств и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон рассказал, почему Россия стала для него настоящим домом. Американский спортсмен, много лет выступавший на мировых аренах, подчеркнул, что его привлекают прежде всего простые люди, их искренность и поддержка.

«Мне правда близки простые люди. И знаете почему? Потому что я никогда не отделял себя от них. Всю жизнь я среди таких же, как я сам. Мы вместе тренировались, вместе ели, вместе мечтали.

Боец — это не навсегда. Это работа, которая однажды закончится. А человек — навсегда. И я хочу быть хорошим человеком. Хорошим отцом. Хорошим другом. Россия стала моим домом не потому, что здесь мне аплодировали. А потому, что здесь меня приняли как своего. Просто Джеффа. За это я и люблю эту страну. За простых, настоящих людей», — написал Монсон на своей странице в социальных сетях.

