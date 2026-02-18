Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик в разговоре с пранкерами допустил, что мог бы стать президентом Украины

Усик в разговоре с пранкерами допустил, что мог бы стать президентом Украины
Комментарии

39-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) не исключил, что мог бы занять пост президента Украины.

Представившийся президентом Польши пранкер спросил спортсмена, не рассматривает ли он трудности в Украине как шанс стать президентом в следующий раз, чтобы решить эти проблемы.

«Может быть. Но это очень сложно. Если Бог даст мне шанс, если Бог направит мне послание», — заявил Усик в видео, опубликованном в Телеграм-канале Вована и Лексуса.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

Сейчас читают:
Вариант с Уайлдером «уплыл». С кем теперь будет драться Усик?
Вариант с Уайлдером «уплыл». С кем теперь будет драться Усик?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android