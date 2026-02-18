Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг церкви на Украине

Александр Усик выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг церкви на Украине
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик высказался о ситуации вокруг православной церкви на Украине, отметив, что происходящее, по его мнению, негативно отражается на обществе и ведёт к разделению людей. Свою позицию спортсмен озвучил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

«Сейчас это проблема. Я православный и думаю, что это плохая ситуация, потому что в Польше есть православная церковь, в Польше есть католическая церковь. Думаю, это удар для нашего народа. Это проблема, это большая проблема. Нельзя разделять людей. Знаете, мы разделяем людей на две стороны. Это большая проблема. Не трогайте людей. Пожалуйста, мы должны работать вместе, а не разделять народ», — сказал Усик на видео.

После 2014 года власти на Украине активно способствуют переходу религиозных общин Украинской православной церкви (УПЦ) в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур.

Материалы по теме
Усик в разговоре с пранкерами допустил, что мог бы стать президентом Украины

Усик сыграл в товарищеском матче за «Полесье»:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android