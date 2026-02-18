Александр Усик выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг церкви на Украине

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик высказался о ситуации вокруг православной церкви на Украине, отметив, что происходящее, по его мнению, негативно отражается на обществе и ведёт к разделению людей. Свою позицию спортсмен озвучил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

«Сейчас это проблема. Я православный и думаю, что это плохая ситуация, потому что в Польше есть православная церковь, в Польше есть католическая церковь. Думаю, это удар для нашего народа. Это проблема, это большая проблема. Нельзя разделять людей. Знаете, мы разделяем людей на две стороны. Это большая проблема. Не трогайте людей. Пожалуйста, мы должны работать вместе, а не разделять народ», — сказал Усик на видео.

После 2014 года власти на Украине активно способствуют переходу религиозных общин Украинской православной церкви (УПЦ) в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур.

