Александр Усик обозначил позицию по отношению к российским спортсменам

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом поделился мнением о спортсменах из Российской Федерации. Пранкеры представились Усику президентом Польши.

— Что вы думаете о русских, российских спортсменах?

— Послушайте, у меня с этим нет проблем, моё мнение. Я должен тренироваться, должен побеждать. Если спортсмен, который просто тренируется и работает, это нормально. Я буду тренироваться, буду заниматься боксом, буду побеждать, — сказал Усик на видео.

Ранее Усик выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг церкви на Украине.

