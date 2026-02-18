Скидки
Александр Усик назвал большую проблему Украины

Александр Усик назвал большую проблему Украины
Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что коррупционные скандалы являются большой проблемой для Украины, а замешанным в них людям следует покинуть свои должности. Об этом спортсмен рассказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

«Коррупционные скандалы — это большая проблема. Я думаю, что мы, люди, должны усердно работать. Если вы плохо относитесь к Украине, уходите, убирайтесь прочь. Я не знаю, может, на линию фронта. Я не знаю куда, но вы не должны так работать, потому что вы не работаете для людей», — заявил Усик в видео, опубликованном в телеграм-канале Вована и Лексуса.

