«Я бы с удовольствием размазал его». Масвидаль бросил вызов Нейту Диазу

Бывший обладатель титула BMF американец Хорхе Масвидаль заявил о желании провести третий бой с Нейтом Диазом и предложил оппоненту встретиться по правилам муайтай.

«Я считаю, что по-мужски он знает, что счёт 2-0 в мою пользу. Не может быть, чтобы я проиграл тот бой в Калифорнии. Единственная причина, по которой я проиграл, — мы знаем, насколько коррумпирована Калифорния. Гэвин Ньюсом и все эти ублюдки. Я выиграл тот грёбаный бой. Я выиграл тот бой. Я нанёс больше ударов, он ни разу меня не потряс. Я просто поднимал руки, позволял ему бить, а потом — «бам» — потряс его. Я думал, что это бой, но, видимо, не в Калифорнии. У меня нет ничего личного против Нейта. Я очень уважаю то, что он сделал в карьере, но, когда мы дерёмся, я чувствую себя лучше во всех аспектах. Я бы с удовольствием размазал его.

Муайтай. Мы сделали ММА, мы сделали бокс, так что давай сделаем грёбаный муайтай. А после этого можем провести схватку по джиу-джитсу. Но давай сначала муайтай. Я знаю, ты не захочешь этого», — приводит слова Масвидаля издание MMA Junkie.

Соперники дважды встречались в октагоне и на ринге. Первый бой прошёл в ноябре 2019 года на турнире UFC 244, где Масвидаль победил техническим нокаутом и завоевал титул BMF. В июле 2024-го они встретились в боксёрском поединке, в котором судьи отдали победу Диасу решением большинства. Таким образом, счёт в противостоянии стал 1-1.