Ислам Махачев стал «Послом самбо в мире»

Комментарии

18 февраля в Международном центре самбо в «Лужниках» состоялась встреча президента ФИАС Василия Шестакова и легендарного самбиста, чемпиона UFC Ислама Махачева. Глава Международной федерации самбо поблагодарил Махачева за огромный вклад в популяризацию самбо в мире и отметил его достижения, вручив памятный знак ФИАС.

Главным событием встречи в Доме самбо стало присвоение Исламу почётного звания «Посол самбо в мире».

Президент ФИАС вручил Исламу именную куртку самбо с фамилией Махачева и логотипом федерации. Ещё одну куртку спортсмен подписал и передал в музей ФИАС, где она станет частью экспозиции. Василий Шестаков также пригласил Ислама Махачева стать почётным гостем юбилейного 50-го чемпионата мира по самбо, который пройдёт в Самарканде в ноябре 2026 года.

«Ислам Махачев является ярким примером того, как самбо открывает двери к самым высоким достижениям в мировом спорте. Его путь от побед на коврах самбо до титула чемпиона UFC вдохновляет миллионы людей по всему миру. Мы высоко ценим его вклад в популяризацию нашего вида спорта и с гордостью присваиваем почётное звание «Посол самбо в мире». Уверен, деятельность Ислама в новом качестве поможет привлечь миллионы людей в орбиту отечественного вида спорта во всех уголках земного шара», – сказал президент ФИАС Василий Шестаков.

