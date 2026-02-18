Ислам Махачев: мы с Фёдором Емельяненко и Хабибом представляем самбо

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев прокомментировал присвоение ему звания «Посол самбо в мире». Церемония состоялась 18 февраля в Международном центре самбо в «Лужниках», где президент ФИАС Василий Шестаков вручил бойцу именную куртку с логотипом федерации.

«Я и так неофициально являлся послом самбо в мире. Мы с Фёдором Емельяненко и Хабибом [Нурмагомедовым] представляем этот вид спорта, многие начинали его изучать. Много федераций открыто. Мы стараемся, объясняем и показываем людям. У меня в технике ММА много приёмов из самбо. Думаю, можно сказать, что лучшие бойцы ММА в мире — самбисты. Там всё то же, те же удары, а в некоторых аспектах самбо даже пожёстче», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.