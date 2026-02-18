Махачев оценил перспективы возвращения Шавката Рахмонова в октагон

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказал слова поддержки казахстанскому бойцу Шавкату Рахмонову, который в последнее время столкнулся с проблемами со здоровьем.

«У Рахмонова сейчас чёрная полоса, травмы. Это худшее, что может произойти со спортсменом, после такого тяжело восстанавливаться. Но я думаю, что он вернётся», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Рахмонов (19-0 MMA, 7-0 UFC) получил повторную травму колена и перенёс ещё одну операцию, из-за которой, как ожидается, выбыл из строя как минимум на девять месяцев. 31-летний боец ​​не появлялся в октагоне с момента победы над Ианом Гарри на UFC 310 в декабре 2024 года.