Махачев оценил вероятность боя в Белом доме и высказался о возможном поединке с Усманом

Махачев оценил вероятность боя в Белом доме и высказался о возможном поединке с Усманом
Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев поделился мнением о потенциальном поединке на турнире промоушена в Белом доме. Также российский спортсмен оценил вероятность боя с Камару Усманом.

«Не исключаю вариант боя в Белом доме, на сегодняшний день это самый вероятный вариант. Усман? Моя весовая категория немного ожила, поэтому сейчас есть заслуженные претенденты», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявлял, что турнир на территории Белого дома состоится в 2026-м 14 июня.

