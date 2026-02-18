Скидки
«Что я там выиграю?» Махачев — о потенциальном бое с Топурией

Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о возможном бое с чемпионом промоушена в лёгком весе испано-грузинским атлетом Илией Топурией.

«Подраться с Топурией в 70 кг — что я там выиграю? Пояс, деньги? Опускаться в 70 [кг] мне незачем», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Последний поединок Топурия проводил год назад. В январе 2025-го Илия встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой и победил его нокаутом в первом раунде. В общей сложности на его счету 17 побед в 17 боях. Следующим оппонентом Топурии должен стать американец Джастин Гэтжи, который выиграл временное чемпионство в лёгком весе, одолев Пэдди Пимблетта единогласным судейским решением.

