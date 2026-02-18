Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев оценил потенциал Усмана Нурмагомедова

Ислам Махачев оценил потенциал Усмана Нурмагомедова
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев высказался о своём товарище обладателе титула PFL в лёгком весе Усмане Нурмагомедове.

«Не думаю, что Усман Нурмагомедов может кому-то уступить. Любому он даст бой, я знаю его потенциал — всё впереди. Пусть пройдёт ещё немного времени», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В общей сложности на счету Нурмагомедова к настоящему моменту 21 победа в 21 поединке. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ранее Махачев поделился мнением о потенциальном поединке на турнире промоушена в Белом доме. Также российский спортсмен оценил вероятность боя с Камару Усманом.

Материалы по теме
Махачев оценил вероятность боя в Белом доме и высказался о возможном поединке с Усманом

Усман Нурмагомедов представил своего спарринг-партнёра:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android