Ислам Махачев оценил потенциал Усмана Нурмагомедова

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев высказался о своём товарище обладателе титула PFL в лёгком весе Усмане Нурмагомедове.

«Не думаю, что Усман Нурмагомедов может кому-то уступить. Любому он даст бой, я знаю его потенциал — всё впереди. Пусть пройдёт ещё немного времени», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В общей сложности на счету Нурмагомедова к настоящему моменту 21 победа в 21 поединке. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ранее Махачев поделился мнением о потенциальном поединке на турнире промоушена в Белом доме. Также российский спортсмен оценил вероятность боя с Камару Усманом.

