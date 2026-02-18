Чемпион UFC Ислам Махачев раскрыл, когда состоится его следующий поединок

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев раскрыл, когда планирует провести следующий поединок в сильнейшей лиге мира.

«У нас впереди Рамадан, кардиотренировки проводить будет тяжело. По его окончании будем приступать к спаррингам. Примерная дата поединка — июнь. Я хорошо восстановился после последнего боя», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.