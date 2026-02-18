Махачев ответил на критику самбо от тренера Волкановски и Делла Маддалены

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев ответил на критику самбо от Крейга Джонса, который является тренером Александра Волкановски и Джека Делла Маддалены по бразильскому джиу-джитсу.

«Сказал Джонсу: «Опять у тебя не сработало. Какого соперника ты уже пытаешься тренировать так?» Джиу-джитсу точно не работает против самбо», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.