«Жду контракта». Макгрегор заявил, что дал согласие на бой в UFC, но вскоре удалил пост

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор заявил, что знает соперника и дату следующего поединка, однако вскоре удалил пост.

«Мне предложили соперника и дату. Я согласился. Жду контракта», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.