Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стрикленд: в среднем весе всё непросто. Хамзат побьёт Имавова и снова уйдёт на 1,5 года

Стрикленд: в среднем весе всё непросто. Хамзат побьёт Имавова и снова уйдёт на 1,5 года
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд выразил уверенность, что непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, тормозит весь дивизион из-за неактивности.

«Сейчас всё непросто, чувак [в среднем весе], потому что пояс у Чимаева. Он сказал, что подерётся с Имавовым после Рамадана. Хамзат, вероятно, побьёт Нассурдина, переведёт его и просто будет держать его ****** 25 минут. Он удержит его. И тогда Чимаев опять уйдёт на полтора сраных года и это в среднем весе… Опять, чувак, замораживающий вес. Так всё и будет», — приводит слова Стрикленда аккаунт Full Send MMA в социальной сети Х.

Материалы по теме
«Сидит на поясе и дерётся раз в год». Чимаев — самый неактивный чемпион UFC?
«Сидит на поясе и дерётся раз в год». Чимаев — самый неактивный чемпион UFC?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android