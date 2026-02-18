Стрикленд: в среднем весе всё непросто. Хамзат побьёт Имавова и снова уйдёт на 1,5 года

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд выразил уверенность, что непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, тормозит весь дивизион из-за неактивности.

«Сейчас всё непросто, чувак [в среднем весе], потому что пояс у Чимаева. Он сказал, что подерётся с Имавовым после Рамадана. Хамзат, вероятно, побьёт Нассурдина, переведёт его и просто будет держать его ****** 25 минут. Он удержит его. И тогда Чимаев опять уйдёт на полтора сраных года и это в среднем весе… Опять, чувак, замораживающий вес. Так всё и будет», — приводит слова Стрикленда аккаунт Full Send MMA в социальной сети Х.