Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В турнире IBA Bare Knuckle в Санкт-Петербурге примут участие Йоэль Ромеро и Джон Джонс

В турнире IBA Bare Knuckle в Санкт-Петербурге примут участие Йоэль Ромеро и Джон Джонс
Комментарии

28 марта в Санкт-Петербурге состоится международный турнир IBA Bare Knuckle 4, в главном событии которого пройдёт поединок между 48-летним серебряным призёром Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывшим претендентом на титул UFC в среднем весе кубинцем Йоэлем Ромеро и экс-чемпионом AMC Fight Night в полутяжёлом весе россиянином Вагабом Вагабовым.

Соглавным событием турнира станет титульный реванш между чемпионом лиги HFC Тимуром Мусаевым и чемпионом второго сезона Alf Reality Искандаром Зияевым.

Фото: Полный кард турнира IBA Bare Knuckle 4

На этом же турнире лиги дебютирует 38-летний легендарный американский боец ММА Джон Джонс в качестве постоянного соведущего.

Материалы по теме
Экс-звезда UFC подерётся в России на голых кулаках. Это ошибка для Ромеро
Экс-звезда UFC подерётся в России на голых кулаках. Это ошибка для Ромеро
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android