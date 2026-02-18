В турнире IBA Bare Knuckle в Санкт-Петербурге примут участие Йоэль Ромеро и Джон Джонс

28 марта в Санкт-Петербурге состоится международный турнир IBA Bare Knuckle 4, в главном событии которого пройдёт поединок между 48-летним серебряным призёром Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывшим претендентом на титул UFC в среднем весе кубинцем Йоэлем Ромеро и экс-чемпионом AMC Fight Night в полутяжёлом весе россиянином Вагабом Вагабовым.

Соглавным событием турнира станет титульный реванш между чемпионом лиги HFC Тимуром Мусаевым и чемпионом второго сезона Alf Reality Искандаром Зияевым.

Фото: Полный кард турнира IBA Bare Knuckle 4

На этом же турнире лиги дебютирует 38-летний легендарный американский боец ММА Джон Джонс в качестве постоянного соведущего.