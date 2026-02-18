Тренер Чимаева призвал Перейру уйти из полутяжёлого веса, чтобы не проиграть бой Хамзату

Алан До Насименто, являющийся одним из тренеров непобеждённого 31-летнего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, предостерёг действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алексу Перейру от поединка со своим подопечным.

«Если посмотреть на ситуацию с точки зрения Хамзата, то бой между ним и Перейрой стал бы самым продаваемым, а Хамзат получил бы шанс побороться за ещё один пояс. Для него это было бы здорово. Он не из тех, кто будет искать оправдания, если что-то пойдёт не по плану. Но если бы Хамзат поднялся в рейтинге, то дрался бы ещё более расслабленно.

На месте Перейры я бы согласился на этот бой, потому что, будем честны, Хамзат стал бы для него самым серьёзным вызовом. Перейре пришлось бы защищаться [от тейкдаунов]. У Перейры уже есть два пояса, и теперь у него есть возможность сделать то, чего ещё никто не делал за всю историю UFC.

На месте Перейры я бы сказал: «Хамзат, у меня есть цель покруче — я должен побороться за третий пояс». Но возможен ли такой бой? Да», — приводит слова Насименто портал Bloody Elbow.