Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топ-боец UFC проанализировал возможный бой между Исламом Махачевым и Ианом Гарри

Топ-боец UFC проанализировал возможный бой между Исламом Махачевым и Ианом Гарри
Комментарии

14-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе британец Майкл Пейдж проанализировал потенциальный бой между ирландцем Ианом Гарри и чемпионом UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Честно говоря, то, как Иан выступил в бою с Белалом, меня не то чтобы шокировало, но я был впечатлён этим поединком. Гарри очень умный боец, у него отличная ударная техника. Очевидно, преимущество в росте сыграет свою роль [в их противостоянии]. Его будет трудно перевести и удерживать. Иан быстро поднимается, а его джиу-джитсу находится на очень приличном уровне.

Если же Махачев переведёт кого-либо, то это будет совсем другая игра, чем борьба с кем-то другим. [Джек Делла Маддалена] — вероятно, король борьбы в партере. Я никогда не видел, чтобы он не мог подняться после перевода, за исключением поединка с Исламом. Это показывает, насколько хорош Махачев в борьбе. Совершенно очевидно, что именно в этой плоскости у [Гарри] возникнут наибольшие проблемы. Я думаю, что Махачев как минимум один раз за пятираундовый бой сможет его финишировать болевым приёмом.

Если Иан сможет удержаться на ногах и нанесёт достаточно урона, чтобы ослабить Махачева, но его переведут, то у него не хватит сил финишировать Ислама. Но Гарри не особо сильный ударник, скорее боец, который предпочитает действовать на расстоянии. Так что ему будет непросто в этом бою, но Иан очень умный и талантливый спортсмен», — приводит слова Пейджа портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Встретился с президентом Сербии, раскритиковал причёску француза. Отпуск Ислама Махачева
Встретился с президентом Сербии, раскритиковал причёску француза. Отпуск Ислама Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android