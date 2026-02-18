Топ-боец UFC проанализировал возможный бой между Исламом Махачевым и Ианом Гарри

14-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе британец Майкл Пейдж проанализировал потенциальный бой между ирландцем Ианом Гарри и чемпионом UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Честно говоря, то, как Иан выступил в бою с Белалом, меня не то чтобы шокировало, но я был впечатлён этим поединком. Гарри очень умный боец, у него отличная ударная техника. Очевидно, преимущество в росте сыграет свою роль [в их противостоянии]. Его будет трудно перевести и удерживать. Иан быстро поднимается, а его джиу-джитсу находится на очень приличном уровне.

Если же Махачев переведёт кого-либо, то это будет совсем другая игра, чем борьба с кем-то другим. [Джек Делла Маддалена] — вероятно, король борьбы в партере. Я никогда не видел, чтобы он не мог подняться после перевода, за исключением поединка с Исламом. Это показывает, насколько хорош Махачев в борьбе. Совершенно очевидно, что именно в этой плоскости у [Гарри] возникнут наибольшие проблемы. Я думаю, что Махачев как минимум один раз за пятираундовый бой сможет его финишировать болевым приёмом.

Если Иан сможет удержаться на ногах и нанесёт достаточно урона, чтобы ослабить Махачева, но его переведут, то у него не хватит сил финишировать Ислама. Но Гарри не особо сильный ударник, скорее боец, который предпочитает действовать на расстоянии. Так что ему будет непросто в этом бою, но Иан очень умный и талантливый спортсмен», — приводит слова Пейджа портал Bloody Elbow.