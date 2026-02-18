Непобеждённая россиянка дебютирует на мартовском турнире в PFL

Пресс-служба PFL опубликовала полный кард турнира, который состоится 28 марта в Питсбурге. В главном противостоянии вечера пройдёт бой между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Джонни Эблином и экс-бойцом UFC Брайаном Баттлом.

В прелимах турнира состоится дебютный поединок в PFL для непобеждённой россиянки Татьяны Постарнаковой. Её соперницей станет бразильянка Элора Дана (8-1).

Фото: Пресс-служба PFL

Постарнаковой 25 лет. Она выступает в легчайшей весовой категории (до 52 кг). Последний бой Татьяна провела 6 декабря 2024 года на турнире лиги «Наше дело». Тогда она победила бразильянку Эдуарду Джованну.

