«Этот парень не в себе». Хамзат Чимаев отреагировал на резкие комментарии Шона Стрикленда

Непобеждённый 31-летний чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отреагировал на резкие комментарии бывшего обладателя титула UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда в свой адрес.

«Что тут скажешь, этот парень всегда так много болтает. Мы много спарринговали раньше, поэтому Шон так злится. Теперь Стрикленд тоже будет говорить всякие гадости. Он немного не в себе», — приводит слова Чимаева портал Bloody Elbow.

В своём рекорде уроженец Чечни имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

