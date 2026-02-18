Непобеждённый боец UFC призвал Ислама Махачева принять бой против него

26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес призвал 34-летнего чемпиона UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева подписать контракт на бой с ним.

«Мой взгляд нацелен на титул. Ислам, подписывай контракт», — написал Моралес на своей странице в социальной сети.

Майкл дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2017 году. В своём рекорде к настоящему моменту Моралес имеет 19 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, Майкл победил нокаутом американца Шона Брэди в первом раунде.