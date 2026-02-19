«Зря время не теряйте». Махачев обратился к потенциальным соперникам

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев обратился к потенциальным соперникам, дав понять, что уверен в своих силах.

«Могут ли Гарри помочь в Грузии? Наверное, в каких-то навыках он прибавит. Но я тоже не два-три месяца борьбой занимаюсь — всю жизнь. Я уже не обращаю внимание на это. На протяжении моих последних боёв кто-то кого-то привлекает в разные лагеря, а эффекта никакого. Так что зря время не теряйте», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее 14-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Майкл Пейдж проанализировал потенциальный бой между Махачевым и ирландцем Ианом Гарри.

