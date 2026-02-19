Махачев сравнил свой бой с Гарри с противостоянием Хабиб — Конор

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о возможном поединке с ирландцем Ианом Гарри.

«Как говорится, с Ali Express (смеётся). Если уж началось противостояние Ирландии и России в MMA, можем продолжить. Но такого, как у Хабиба с Конором, уже не будет — не тот уровень. В тот момент уровень MMA был на пике. Наверное, ещё будут такие бои, но не с Гарри», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.