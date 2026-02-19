Махачев: не вижу никаких угроз для себя, если Топурия поднимется в 77 кг

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о возможном переходе Илии Топурии в полусреднюю весовую категорию.

«Как панчер тот же Моралес намного опаснее. Каждым попаданием он людей спать отправляет. Не думаю, что в 77 кг Топурия будет так же опасен, как и в 70. Размеры другие, вес и рост. И я не вижу никаких угроз для себя, если Топурия поднимется в 77. Уже много раз говорил, что я только за такой бой, будет большое шоу, фанатам это интересно», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.