Махачев — о шоу Alf Reality: я в цирке не участвую

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о возможном частии в шоу Alf Reality.

«Возможно ли для меня участие в Alf Reality? Я в цирке не участвую», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.