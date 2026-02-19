Шон Стрикленд жёстко высказался о возможном поедике чемпиона UFC Хамзата Чимаева

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Шон Стрикленд высказался о возможном поединке между чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым и претендентом Нассурдином Имавовым.

«Вы серьёзно хотите увидеть, как два этих террориста-мусульманина дерутся друг с другом? Скорее всего, Чимаев просто переведёт Имавова и будет его там «сушить». Никому нет дела до того, как дерутся два иностранца. Было бы забавно притащить их в Белый дом, но с этой администрацией я даже не удивлён. Трамп мог бы такое устроить. Но, опять же, вспомните Али Абдель-Азиза — разве он не стоял на сцене с Трампом? Его ловили с паспортами, он был информатором ФБР — и что он забыл рядом с президентом США? Как он вообще туда попал?» — сказал Стрикленд во время медиадня.

Главные новости дня: