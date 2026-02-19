Ислам Махачев: бывает, UFC не поддаётся разуму

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев поделился мнением о работе промоушена и отметил профессионализм специалистов организации.

«UFC, бывает, не поддаётся разуму. Почему так, почему кого-то уволили, а кому-то не дали побороться за пояс? Но мы должны просто согласиться с тем, что UFC уже на протяжении стольких лет держится на уровне, проводит интересные бои, выплачивает большие гонорары, постоянно собирает полные стадионы. Мы должны отдать UFC должное. Может быть, мы чего-то не понимаем, но я уверен, что они знают больше нас и из-за этого держатся на плаву столько времени. Учить UFC, как быть и что делать… Если они будут нас слушать, наверное, будут двигаться на начальном уровне, как и другие организации», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

