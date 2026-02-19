«Если не обещал матери — может вернуться в любой момент». Хабиб — об уходе Курамагомедова

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, член Зала славы Хабиб Нурмагомедов отреагировал на решение чемпиона PFL Рамазана Курамагомедова завершить карьеру.

«Если он не давал обещания своей матери, то сможет вернуться в любой момент», — сказал Хабиб Нурмагомедов на видео, опубликованном в аккаунтах в соцсетях тренера Хавьера Мендеса.

Напомним, Курамагомедов заявил в октагон-интервью, что завершает карьеру в ММА, а его поединок с соотечественником Шамилем Мусаевым, который состоялся на турнире PFL Dubai и завершился в пользу Рамазана единогласным решением судей, стал последним.

Рамазан является также последним чемпионом Bellator в полусреднем весе. В качестве профи россиянин дебютировал в августе 2014 года. Он тренировался в таких популярных залах, как Jackson Wink MMA Academy, Xtreme Couture, American Top Team и прочие.