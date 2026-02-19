Махачев объяснил, почему болельщикам интересен его бой с Моралесом

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев поделился мнением о потенциальном поединке с непобеждённым бойцом Майклом Моралесом. В настоящий момент эквадорец занимает третье место в дивизионе.

«Моралес непобеждённый. Когда человек постоянно выигрывает, у людей может появиться желание увидеть, как он проиграет — надоедает. Может, и со мной есть такое. Моралес давно не проигрывал, у меня большая победная серия. Согласен с фанатами, да и раскачать этот бой будет легче», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

