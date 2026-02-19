Йоэль Ромеро дал прогноз на возможный бой Махачева и Топурии

Бывший претендент на титул UFC кубинец Йоэль Ромеро высказался о возможном поединке между звёздами организации россиянином Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.

«Для обоих это будет очень сложный бой. Они оба отличные борцы с высоким бойцовским IQ. Кроме того, у них прекрасные секунданты. Тот, кто не поддастся эмоциям и останется более спокойным, сможет победить», — сказал Йоэль Ромеро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг).

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе.