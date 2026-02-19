Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Турки Аль аш-Шейх, Дана Уайт и Хан представили первый пояс Zuffa Boxing с бриллиантами

Турки Аль аш-Шейх, Дана Уайт и Хан представили первый пояс Zuffa Boxing с бриллиантами
Комментарии

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с главой UFC Даной Уайтом и президентом WWE Ником Ханом.

«Сегодня я счастлив — встретился со своими братьями Даной и Ником в Лас-Вегасе. Они подарили мне первый пояс Zuffa Boxing, изготовленный с использованием прекрасных бриллиантов. Это огромный старт для Zuffa. Только лучшим повезёт выиграть этот пояс», — написал Аль аш-Шейх.

Фото: Из личного архива Турки Аль аш-Шейха

Zuffa Boxing представляет собой совместный проект холдинга TKO и саудовской компании Sela, в котором ключевыми руководителями являются Уайт, Аль аш Шейх и Хан.

Материалы по теме
Zuffa Boxing назначил первый титульник. Как будут работать пояса в боксёрской лиге Уайта
Zuffa Boxing назначил первый титульник. Как будут работать пояса в боксёрской лиге Уайта

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android