Турки Аль аш-Шейх, Дана Уайт и Хан представили первый пояс Zuffa Boxing с бриллиантами

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с главой UFC Даной Уайтом и президентом WWE Ником Ханом.

«Сегодня я счастлив — встретился со своими братьями Даной и Ником в Лас-Вегасе. Они подарили мне первый пояс Zuffa Boxing, изготовленный с использованием прекрасных бриллиантов. Это огромный старт для Zuffa. Только лучшим повезёт выиграть этот пояс», — написал Аль аш-Шейх.

Фото: Из личного архива Турки Аль аш-Шейха

Zuffa Boxing представляет собой совместный проект холдинга TKO и саудовской компании Sela, в котором ключевыми руководителями являются Уайт, Аль аш Шейх и Хан.

