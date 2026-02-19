Скидки
«Белый дом, июнь». Чемпион UFC Пётр Ян опубликовал новый пост

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о потенциальном следующем поединке.

«ИИ делает. Белый дом, июнь», — написал Ян.

Ян вернул чемпионский пояс UFC после победы в реванше с Мерабом Двалишвили. Бой состоялся в 2025 году на турнире UFC 323 в ночь с 6 на 7 декабря мск в Лас-Вегасе (США). Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу россиянина единогласным решением судей. В общей сложности на счету Петра в смешанных единоборствах 20 побед (семь — нокаутом) и пять поражений.

Турнир UFC в Белом доме должен состояться 14 июня.

Комментарии
