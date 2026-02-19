Скидки
Ромеро: никогда бы не стал драться с Орловским. Он — монстр!

Бывший претендент на титул UFC Йоэль Ромеро признался, что не стал бы выходить в октагон с экс-чемпионом промоушена в тяжёлом весе Андреем Орловским.

«Нет! Нет, это мой друг! Никогда не стал бы. Андрей — монстр! И ещё мой друг. Я очень счастлив этому», — сказал Ромеро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

В настоящий момент Орловскому 47 лет. В общей сложности в смешанных единоборствах белорусский спортсмен одержал победы в 34 поединках (17 раз побеждал нокаутом) и потерпел 24 поражения. Ещё два боя с его участием были признаны несостоявшимися.

«Не готов, чтобы меня пинали». Говорим с легендарным ММА-качком Йоэлем Ромеро
Андрей Орловский подрался с пранкерами перед боем Джошуа и Пола:

