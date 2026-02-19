WBC представил цепочку и кулон, которые будут вручаться чемпионам

Всемирный боксёрский совет (WBC) представил вторую часть серии украшений вслед за чемпионским перстнем — цепочку и кулон, посвященные главному событию чемпионата мира WBC 2026 года.

Дизайн украшения включает в себя зеленую боксерскую перчатку WBC, выполненную из белого золота и инкрустированную изумрудами и бриллиантами общим весом около 18,9 карата, расположенными на более чем 800 камнях.

Фото: WBC

Он увенчан королевской короной, инкрустированной бриллиантами, символизирующей авторитет, наследие и возвышение до высочайшего уровня бокса. Официальная эмблема WBC, включающая земной шар и международные флаги, служит центральным элементом дизайна, отражая глобальный авторитет организации в области санкционирования боев.

Кулон комплектуется цепочкой длиной 22 дюйма (семь миллиметров). Общая оценочная стоимость цепочки и кулона составляет $ 40 тыс.

Напомним, серия украшений Crown Series была создана, чтобы расширить способы чествования наследия чемпиона за пределы традиционного пояса, создав систему постоянных артефактов, позволяющих боксерам хранить память о своих достижениях.

Цепочка и кулон будут вручаться исключительно чемпионам мира WBC, одержавшим победу в боях, обозначенных как главные события чемпионата мира, которые являются главными поединками и площадкой с наибольшей глобальной известностью мероприятия.