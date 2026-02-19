«Не против помучить ублюдка 25 минут». Эрнандес — о расистских заявлениях Стрикленда

Американский боец UFC Энтони Эрнандес ответил на расистские заявления бывшего чемпиона лиги, его соотечественника Шона Стрикленда.

В январе Стрикленд опубликовал в социальных сетях исправленную версию постера своего поединка с Энтони, на котором он предстал в роли агента Иммиграционной и таможенной службы США, а Эрнандеса — в роли незаконного латиноамериканского мигранта.

«Честно говоря, я посмеялся, когда увидел это дерьмо. Подумал: если это всё, что вы можете мне внушить, меня ждёт долгая ночь. Меня это не пугает. Да, это ужасно, мне не нравится видеть такое. Не нравится, что моим людям приходится через такое проходить, но это, жизнь, это реальность. Некоторые люди просто мерзавцы и любят об этом говорить.

Не думаю о том, чтобы нокаутировать его в первом раунде. Не против помучать ублюдка все 25 минут. Мне нравится причинять людям боль, как бы ужасно это ни звучало», — приводит слова Эрнандеса MMAFighting.

Поединок Стрикленд – Эрнандес состоится 21 февраля на турнире UFC Fight Night 267 в Хьюстоне (США).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 312 в феврале, Стрикленд проиграл единогласным судейским решением в реванше с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Эрнандес в августе на UFC on ESPN 72 победил удушающим приёмом грузина Романа Долидзе.