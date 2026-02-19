Перейра прояснил отношение к Аспиналлу после боя с Ганом

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра прокомментировал критику в адрес Тома Аспиналла, которого обвинили в симуляции травмы глаза в бою с Сирилем Ганом. По словам бразильца, никто, кроме самого бойца, не может знать реальную степень повреждения в момент поединка.

«Когда бой остановили, он начал жаловаться. Некоторые ему не поверили, другие — просто поливали грязью. Послушайте, со здоровьем шутки плохи. Я вижу это так: парень — боец, он не станет имитировать подобные вещи. Но сейчас вернулся после операции. Я видел фото, которое он опубликовал, его глаз был весь красный. Это даже немного напугало меня. Глаза — это очень деликатная тема», — сказал Перейра на видео с бойцом Вальтером Уокером, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

