Эдди Хирн жёстко отреагировал на слова Даны Уайта в свой адрес

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн жёстко ответил президенту UFC Дане Уайту на фоне обострения конфликта между промоутерами после запуска проекта Zuffa Boxing.

Ранее Уайт заявил, что Хирн работает на своего отца и не обладает собственным видением развития бокса, в отличие от его команды.

«Меня удивил характер его слов — по сути, он сказал, что Эдди Хирн работает на своего отца. Честно говоря, такие вещи обычно говорят, когда человек раздражён и выбит из колеи. Я не ожидал, что он будет нервничать так рано. Когда он говорит, что я работаю на отца — да, можно и так сказать. Но многие годы его «отцами» были братья Фертитта, а теперь у него новый «папа» — Турки Аль аш-Шейх. Дана Уайт работает на Турки Аль аш-Шейха. Он сотрудник компании», — приводит слова Хирна Mirror.

Также британский промоутер отверг обвинения в отсутствии видения, раскритиковав недавние шоу Уайта и назвав их посредственными.

