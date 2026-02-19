Эрнандес раскритиковал Чимаева за чемпионский бой с дю Плесси

Американский боец UFC Энтони Эрнандес раскритиковал выступление Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси. По мнению Эрнандеса, новый чемпион промоушена среднего веса показал максимально осторожный и невыразительный стиль.

«Он просто будет обнимать тебя и удерживать на земле. Он и не думает о том, чтобы драться в стойке. Это не зрелищно — вот что я вынес из этого боя», — сказал Эрнандес в эфире UFC on Paramount в социальной сети X.

Поединок между Чимаевым и дю Плесси проходил в 2025 году в ночь с 16 на 17 августа мск. Спортсмены сражались на турнире UFC 319. Чимаев победил соперника единогласным решением судей, став чемпионом UFC в среднем весе.

