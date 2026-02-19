Доминик Круз: всё в моём стиле создано, чтобы побить Мераба Двалишвили

Бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) и член Зала славы UFC американский боец Доминик Круз заявил, что его стиль идеально подходит для противостояния с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.

«Не хочу, чтобы это звучало так, будто я говорю гадости, но я хотел подраться с таким стилем. Я пытался организовать этот бой, когда поднимался в рейтинге, до того как завершил карьеру, потому что считаю, что я очень хорошо подхожу Мерабу, его стилю.

Всё в моём стиле создано, чтобы побить то, как дерётся он: нейтрализовать тейкдауны, бить под углами, выбрасывать комбинации, использовать кардио как оружие и просто перехитрить, переиграть соперника. Это то, что я люблю делать. Он дерётся очень похоже на команду Alpha Male», — приводит слова Круза издание MMA Junkie.

Карьера 40-летнего Круза была омрачена многочисленными травмами, но он сумел дважды завоевать титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Ему приписывают популяризацию младших весовых категорий ещё до того, как UFC ввёл дивизион до 61 кг.