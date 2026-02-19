Экс-бойцу UFC пригрозили пожизненным баном после третьего провала теста на наркотики

Бывшему бойцу UFC Джастину Джейнсу грозит пожизненное отстранение от выступлений в Неваде в случае ещё одного проваленного допинг-теста.

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) объявила о 18-месячной дисквалификации 36-летнего американца после того, как в его пробе, взятой после победы над Марлоном Гонсалесом на турнире Tuff-N-Uff в октябре, обнаружили метаболит кокаина. Результат боя был изменён на несостоявшийся, а Джейнс оштрафован на $ 200.

Это уже третий случай нарушения антидопинговых правил в Неваде для Джейнса. Ранее он сдавал положительные пробы на марихуану (июнь 2021 года) и фуросемид (май 2024 года). Представители комиссии дали понять, что терпение на исходе.

«Меня беспокоит третье нарушение. Думаю, нам следует добавить, что, если мистер Джейнс снова попадётся на чём-то наркотическом, он будет навсегда отстранён от выступлений в штате Невада», — приводит слова председателя комиссии Далласа Хауна издание MMA Junkie.

«Мы все совершаем ошибки. Мы все заслуживаем второго шанса, а иногда и третьего. Но есть момент, когда пора остановиться. Думаю, мы были справедливы», — добавил член комиссии Ричард Ревильо.

Джейнс провёл пять боёв в UFC в период с июня 2020 по июнь 2021 года. После ухода из организации его рекорд составляет одну победу при четырёх поражениях. Вернуться в октагон он сможет не ранее апреля 2027 года при условии прохождения дополнительного тестирования перед следующим боем.