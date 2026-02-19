Скидки
«Мы дали им слишком много власти». Шон Стрикленд — о женщинах в ММА

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Шон Стрикленд выступил с резкими заявлениями в адрес женских смешанных единоборств. Он заявил, что «никому нет дела» до женских боёв, и предположил, что средний мужчина способен избить легендарную Аманду Нуньес.

«Мы должны помнить, в чём преуспевают женщины — в рождении детей, материнстве, приготовлении еды, уборке дома. Проблема в том, что мы дали им слишком много власти, и они разрушают общество», — сказал Стрикленд во время медиадня.

Шон дебютировал в промоушене Даны Уайта в 2014 году после того, как оформил на независимой сцене серию из 13 побед. С тех пор довёл количество выигранных поединков до 27 и при этом потерпел четыре поражения.

Материалы по теме
UFC Fight Night 267: Шон Стрикленд — Энтони Эрнандес
Материалы по теме
Шон Стрикленд жёстко высказался о возможном поедике чемпиона UFC Хамзата Чимаева
